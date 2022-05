Les commotions cérébrales semblent avoir un impact plus important que ce que l’on croyait, soutiennent des chercheurs américains après avoir mené des tests sur douze sportifs blessés.

"Et si les commotions cérébrales étaient plus graves qu'on ne le croit ?", c’est la question que se pose Le Figaro dans un article relayant une étude récente intitulée "Les modifications aigües et subaigües dans l’activation neuronale lors de la reprise d’une commotion cérébrale liée au sport".

En France, chaque année, les services d’urgences des hôpitaux français reçoivent plus de 100 000 personnes victimes d’un traumatisme crânien , dont 90% sont considérés comme légers. Mais "léger ne signifie pas pour autant bénin", rappelle l’Institut de santé et de recherche médicale. C’est pour cette raison que les chercheurs américains du Medical College du Wisconsin et de la Cleveland Clinic ont mené des tests sur douze étudiants joueurs de football américain victimes de commotion cérébrale.

Dans leur étude, publiée par le Journal of the International Neuropsychological Society, les scientifiques expliquent avoir fait passer une IRM aux sportifs pendant des tests d’attention et de mémoire dans les treize heures suivant l’accident. Sept semaines plus tard, alors que les joueurs ne présentaient plus aucun symptôme depuis plus d’un mois, les chercheurs ont répété l’expérience.

Le cerveau en surchauffe

Le professeur Stephen Rao, coauteur de l'étude, a expliqué au Figaro qu'"en comparant les examens à ces deux moments, on a une meilleure compréhension de la souplesse des mécanismes que le cerveau met en œuvre pour s'adapter et compenser durant la période de transition entre la phase initiale et la phase de convalescence." Car en analysant les résultats des tests, les chercheurs ont constaté une augmentation de l'activité corticale (hyperactivation) à la septième semaine, ce qui signifie que "les personnes qui ont été commotionnées vont montrer une moindre endurance mentale et se fatiguer plus vite lors de sollicitations prolongées, pendant cette période de récupération", expliquent les auteurs de l’étude.