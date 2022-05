Le coup d’envoi de l’opération de restauration du palais Kourdane dans la commune d’Ain-Madhi (70 km au Nord-ouest de Laghouat) a été donné vendredi, lors d’une cérémonie présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Le projet avait été suspendu en raison de certaines réserves émises, et son chantier est ainsi relancé officiellement après levée de ces réserves, selon les explications fournies. Un financement de 55 millions DA est consacré à l’opération, a fait savoir le chef du projet, Azzedine Chettih.

Mme Mouloudji a mis l’accent sur le respect des délais de réalisation et sur l’utilisation des matériaux locaux dans la restauration, avant de faire état aussi de la mise en place d’une cellule locale de suivi de l’avancement des travaux et de l’application des instructions données concernant le projet. Sur un autre registre, la ministre a affirmé que la gestion du théâtre régional, dont le budget a été alloué, est confiée au directeur de la Culture de la wilaya de Laghouat, et que la prochaine étape concernera l’opération de recrutement, en attendant l’inst allation du directeur de cet édifice culturel.

En marge de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya de Laghouat, la ministre de la Culture et des Arts a effectué une visite de courtoisie au Khalif général de la confrérie Tidjanie, M.Ali Belarabi Tidjani, au siège de la zaouia Tidjania à Ain-Madhi.

Elle poursuivra cet après-midi sa visite au chef lieu de wilaya de Laghouat où elle présidera l’ouverture de la 9ème édition du festival international de chant spirituel "Samaa".