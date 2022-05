Le HBC El-Biar a fait un grand pas vers le titre de champion d'Algérie de la saison 2021-2022, à l'issue de sa victoire sur le MC Alger (22-21) en match comptant pour le second et dernier tournoi "play-off" du Championnat d'Algérie de handball, Excellence dames, disputé vendredi à Ain Benian (Alger). Les El-Biarroises qui ont remporté toutes leurs rencontres du tournoi "Play-off" partiront favorites face au CF Boumerdes samedi en clôture de la compétition . Les exercices 2020 et 2021 n'ont pas été joués en raison de la pandémie du Covid-19.

Résultats et classement:

Vendredi (4e journée) :

MC Alger - HBC El Biar 21-22

CF Boumerdes - NRF Constantine en cours

HC Mila - CS Mouloud Mammeri (en soirée)

Classement : Pts J

1. HBC El Biar 8 4

2-. CF Boumerdes 4 3

3. MC Alger 4 4

4. CSM Mammeri 2 3

--. NRF Constantine 2 3

6. HC Mila 0 3

Samedi (5e journée et dernière ):

HBC El Biar - CF Boumerdes (13h00)

CS Mouloud Mammeri - MC Alger (15h00)

NRF Constantine - HC Mila (17h00).