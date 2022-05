Le président de la Société algérienne de réanimation médicale, Pr Haouassine a affirmé l'importance de renforcer les services spécialisés dans ce domaine en moyens matériels et humains, à travers les différents hôpitaux nationaux pour une meilleure prise en charge des malades.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la tenue du Congrès de la société algérienne de réanimation les 19 et 20 mai, le Pr Haouassine qui est également chef des services Réanimation au CHU Mustapha Pacha a précisé que la prise en charge des malades au niveau des services de réanimation est assurée 24h/24h et 7/7, d'où l'importance de "les renforcer en moyens matériels et humains pour une meilleure prise en charge des malades".

Selon lui, la réanimation médicale est une spécialité "vitale" vu la décision urgente qu'elle implique dans la prise en charge des malades selon les soins et traitements médicaux mis en œuvre. La situation pandémique (Covid-19) qui avait entrainé une "grande pression" sur les urgences-réanimation en est pour preuve, a-t-il ajouté.

Le professeur a cité les principaux thèmes inscrits au programme du Congrès, dont les infections bactériennes contagieuses et thromboses coronariennes pendant la pandémie de Covid-19, rappelant que la situation pandémique avait "enregistré des cas très graves ayant nécessité le recours à l'utilisation de l'oxygène et à la respiration artificielle pour sauver la vie des malades".

Il a rappelé la situation qu'ont vécu les services de réanimation médicale tous corps confondus lors des pics de contamination et les souffrances endurées.

Après avoir plaidé pour le renforcement de la formation, étant le maillon essentiel de cette spécialité, Pr. Haouassine a appelé, par ailleurs, à "la création d'un réseau en la matière dans le cadre de l'affectation des médecins du service civil dans les différentes régions du pays, en coordination avec les grands CHU".

Il a évoqué, à ce propos, le déficit enregistré par de nombreux services à travers le pays, d'où l'impératif de les renforcer et d'augmenter le nombre de médecins spécialisés en réanimation tout en assurant une répartition équitable entre les régions.

Le même intervenant a enfin souligné la nécessité de renforcer les services des urgences médicales sachant que 80% des malades admis en réanimation passent par les Urgences médicales.