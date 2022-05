Le comédien et metteur en scène Ahmed Benaissa, grande figure du théâtre et du cinéma algérien, est décédé vendredi à l’âge de 78 ans, annonce le ministère de la culture et des arts sur sa page Facebook .

Né en 1944 à Alger, Ahmed Benaïssa a eu une des carrières les plus riches du théâtre et du cinéma algériens. Il débute sa carrière au cinéma en 1971 et interprétera des rôles dans de très nombreuses productions, collaborant avec des réalisateurs comme Benamar Bakhti , Merzak Allouache, Djamila Sahraoui, Ahmed Rachedi ou encore Rachid Bouchareb.

Comédien reconnu pour son talent exceptionnel, il avait mené de nombreux projets sur les planches du théâtre à Alger et à Oran côtoyant les plus grandes figures du 4e Art algérien. Ahmed Benaissa avait également dirigé le théâtre régional de Sidi Bel Abbes en 1995, dans les conditions difficiles de la décennie de violence qu'à connu le pays.

Très proche des jeunes comédiens, Ahmed Benaissa avait initié, conduit et mis en scène le projet "Nadjma", rapprochant de jeunes comédiens amateurs du texte de Kateb Yacine et offrant à l'art algérien une dizaine de nouvelles figures montantes.

L’acteur apparaissait très régulièrement dans des productions pour les télévisions algériennes et françaises.