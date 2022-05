Dix-sept (17) personnes ont trouvé la mort et 480 autres ont été blessées dans 425 accidents corporels survenus au niveau des zones urbaines durant la période allant du 10 au 16 mai, indique jeudi un bilan des services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Par rapport aux statistiques établies la semaine dernière, le bilan fait état d'une hausse du nombre d'accidents (+60), du nombre de blessés (+56) et du nombre de morts (+11), précise la même source.

Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents à plus de 98%, notamment pour non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, excès de vitesse, fatigue, manque de concentration lors de la conduite et d'autres facteurs liés à l'état du véhicule, selon la même source.

La DGSN renouvelle son appel aux usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert (1548) et de secours (17) mis à la disposition des citoyens 24h/24.