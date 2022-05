Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie M. François Gouyette avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des transport, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, "les deux parties ont examiné le cadre juridique régissant les relations de coopération entre l'Algérie et la France dans le domaine des transports, tous modes confondus, a précisé la même source, ajoutant que les deux parties ont convenu d'activer les conventions de coopérations existant entre les deux pays.

Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et l'échange d'expertises en matière de réalisation et d'exploitation notamment le développement de l'infrastructure ferroviaire et du réseau Tramway.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre la tenue de rencontres bilatérales en vue de promouvoir les relations de coopération au mieux des intérêts communs des deux pays, conclut le communiqué.