Un procès-verbal (PV) de coopération bilatérale a été signé entre l'Algérie et la République tchèque, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des mines.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du ministère en présence du ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab et l'Ambassadrice de la République tchèque en Algérie, Mme Lenka Pokorna, a précisé la même source.

La signature du PV intervient au terme de la visite de travail, à Alger, d'une délégation tchèque composée de représentants du ministère de l'industrie et du commerce et de responsables de sociétés tchèques, qui ont rencontré des responsables et cadres du groupe "Manadjim El-Djazair" (MANAL), de l'Agence nationale des activités minières (ANAM) et de l'Agence du service géologique d'Algérie (ASGA).

Les opportunités d'investissement et de partenariat dans le domaine minier en Algérie ont été examinées lors de cette rencontre, ajoute la même source qui précise que le PV de coopération comporte les principaux points convenus notamment l'intensification des échanges entre les services géologiques et les laboratoires miniers des deux pays, le renforcement de la coopération dans le domaine des études environnementales et des techniques d'exploration minière, et la coopération en matière de valorisation des mines des pierres précieuses.

A cette occasion, les deux parties ont réaffirmé "leur volonté d'établir un partenariat mutuellement bénéfique dans le secteur minier en Algérie avec transfert des connaissances et de la formation, conclut le communiqué.