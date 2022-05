Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, s'est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, arrivé mercredi à Alger, dans le cadre d'une visite de travail, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La visite du ministre saoudien des affaires étrangères "entre dans le cadre de la 3ème session du Comité de consultations politiques algéro-saoudien.

La réunion de cet important mécanisme demain jeudi, sous la co-présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, permettra de présenter l'état des relations bilatérales dans divers domaines et d'examiner les perspectives de leur développement en sus de l'échanges des points de vue et la coordination des positions sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun", précise le communiqué.