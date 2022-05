Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, mardi à Alger, le chef de la Commission de défense et de sécurité au Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Viktor Bondarev, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales algéro-russes, a indiqué la chambre haute du Parlement dans un communiqué.

La rencontre, à laquelle a pris part l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Belyaev, a constitué une occasion pour examiner les relations bilatérales distinguées et profondes liant les deux pays amis, et "caractérisées par la sécularité, la pérennité et une coopération de qualité dans de nombreux domaines", note la même source, rappelant que ces relations "célèbrent cette année leur soixantième anniversaire (60) d'existence".

M. Goudjil a exprimé à M. Bondarev sa profonde joie à l'occasion de sa visite qui "permettra à la délégation de la Fédération de Russie de s'informer de près sur les réformes et les progrès réalisés dans notre pays dans le cadre de la démarche du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à jeter les bases d'une nouvelle République".

Une démarche qui vise également la préservation et le raffermissement de l'autonomie de la décision politique de notre pays par l'autonomie de la décision économique, a soutenu le président du Conseil, indiquant que l'Algérie, sous la direction du Président Tebboune, demeure attachée à ses principes historiques et à son héritage novembriste dans la perspective de résoudre les problèmes du présent et d'anticiper un avenir prometteur pour les générations montantes.

Les deux parties ont également échangé les vues sur "les mécanismes de promotion de la coopération bilatérale au Parlement à l'instar de la coopération commerciale et économique que les deux pays ambitionnent de renforcer", notamment avec la volonté politique de part et d'autre, sous la direction des deux présidents, MM. Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine.

Une volonté politique qui a été réaffirmée lors de la récente visite effectuée par le ministre russe des Affaires étrangères en Algérie, a soutenu M. Goudjil, assurant que "les relations bilatérales allaient bon train".

Le président du Conseil de la nation a souligné, à l'occasion, l'importance de la visite de la délégation russe compte tenu du rôle essentiel que jouent les parlements en matière de renforcement de la coordination et de la coopération aux mieux des intérêts des peuples.

Il a également insisté sur le caractère stratégique de la coopération bilatérale et l'impératif de la développer et de l'élargir à d'autres domaines.

Pour sa part, M. Bondarev a mis en exergue la qualité des relations algéro-russes, affichant la disposition de son pays à hisser le niveau de ces relations au mieux des intérêts communs des deux peuples.

Les deux parties ont procédé à un échange de vues autour de nombreuses questions internationales, notamment le phénomène du terrorisme.

Dans ce contexte, M. Goudjil a rappelé l'expérience "leader" de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste, ajoutant que l'Algérie avait fait face à ce fléau toute seule et réussi grâce à son approche unique visant à assécher ses sources.

Le président de la chambre haute du Parlement a réitéré les positions de principe de l'Algérie à l'égard des causes de libération dans le monde et ses principes appelant au respect de la souveraineté des pays et le règlement pacifique des conflits.

Puisant des valeurs novembristes, l'Algérie a de tout temps lutté pour le droit des peuples à l'autodétermination, a poursuivi M. Goudjil, appelant au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et celui du peuple palestini en à établir son Etat avec Al Qods comme capitale conformément aux principes et résolutions de la légalité internationale.

M. Viktor Bondarev conduit une délégation en Algérie pour une visite officielle du 17 au 20 mai courant.