Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu, mardi à Alger, le chef de la Commission de défense et de sécurité au Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de Russie, Viktor Bondarev, a indiqué la chambre basse du Parlement dans un communiqué.

A l'entame de la rencontre, M. Boughali s'est félicité des relations algéro-russes, rappelant que la Russie "a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Algérie". Il a évoqué, par ailleurs, "les relations diplomatiques distinguées que les deux pays aspirent à approfondir, tel que l'a exprimé le ministre russe des Affaires étrangères lors de sa récente visite en Algérie les 9 et 10 mai en cours", note la même source.

Le président de l'APN a également exprimé "sa volonté d'approfondir les relations diplomatiques parlementaires, traduite par l'installation, récemment, du Groupe d'amitié parlementaire". Au volet économique, il s'est félicité du niveau des échanges commerciaux atteint par l'Algérie et la Russie, espérant voir, par la même, les investisseurs russes accéder au monde de l 'investissement, notamment dans les secteurs agricole, touristique, ou encore dans l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et scientifiques".

Et dans le cadre du "rapprochement" caractérisant les relations internationales unissant les deux pays, M. Boughali a souligné "la satisfaction mutuelle" du niveau de ces relations, et appelé la communauté internationale à "la nécessité de mettre en œuvre les lois internationales et d'éviter la politique des deux poids deux mesures", rappelant "les souffrances des peuples opprimés en raison de l'occupation, à leur tête les deux peuples palestinien et sahraoui".

A ce titre, le président de l'APN a souligné qu'il "est temps de revenir à la légitimité internationale", en évoquant les événements de l'Ukraine, avant d'exprimer son espoir de parvenir à "une solution pacifique le plus rapidement possible".

Il a en outre affirmé qu'il "ne saurait y avoir de solution sans la négociation et les solutions pacifiques qui garantissent les droits et les intérêts de tout un chacun".

De son côté, M. Bondarev a salué le président de l'APN pour "le bon accueil qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations", exprimant sa gratitude à l'Algérie pour "ses positions constantes sur les questions internationales".

Sur le plan des relations bilatérales unissant l'Algérie et la Russie, le chef de la Commission de défense et de sécurité a souligné que son pays "est fidèle à ses partenaires", d'autant qu'il reste "prêt à fournir aide et assistance", poursuit la même source. M. Bondarev et la délégation l'accompagnant effectuent une visite officielle en Algérie du 17 au 20 mai courant, à l'invitation du Conseil de la nation, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales algéro-russes.