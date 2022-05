Deux réseaux de passeurs impliqués dans l’organisation de traversées clandestines par mer ont été démantelés ces dernières 72 heures par les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et des relations publiques du groupement territorial de ce corps de sécurité. Cette opération, intervenant dans le cadre du plan opérationnel de lutte contre le phénomène de l’émigration clandestine par mer, s’est soldée par l’arrestation de quatre mis en cause dont un mineur, alors que deux autres sont en état de fuite, a-t-on indiqué dans un communiqué de la gendarmerie nationale de Mostaganem dont une copie a été remise à l’APS.

Les même services ont saisi une embarcation de plaisance, sans immatriculation, de 5,2 mètres de long dotée de deux moteurs d’une puissance de 100 et 40 chevaux, de 10 jerricans en plastique de 30 litres remplis de mazout et autres équipements et matériels de navigation, à l’instar de gilets de secours, de deux tenues marines, de cinq bidons en aluminium pour pneumatiques. Les quatre individus arrêtés seront p résentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes une fois les investigations achevées, a précisé le document de la gendarmerie de Mostaganem.