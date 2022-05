Une visite pédagogique aux sites archéologiques classés dans la liste des biens culturels protégés a été organisée mardi, dans la wilaya de Mascara, au profit des adhérents des associations culturelles et des fonctionnaires des instances et établissements publics, a-t-on appris de la direction de la Culture et des Arts, initiatrice de cette manifestation.

Cette initiative, prise dans le cadre du mois du patrimoine, a concerné des sites classés sur le plan national, dont la zaouia de la Guitna, dans la commune éponyme, le siège du commandement et le tribunal de l’Emir Abdelkader, et le site de l'arbre Edardara à Ghris, lieu où l'on a prêté allégeance au fondateur de l'Etat algérien moderne. Au cours de cette visite, encadrée par des spécialistes de la direction de la Culture et des Arts et des chercheurs en archéologie et en histoire de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, des informations détaillées ont été fournies sur chaque site archéologique classé, ainsi qu'un éclairage sur les opérations de leur protection et valorisation, financées par le ministère de la Culture et des arts.

Cette visite pé dagogique a été clôturée par une opération de nettoyage du site archéologique de "l’homme de Tighenif", dans la commune éponyme, notamment l'enlèvement des mauvaises herbes sèches et des déchets laissés par les visiteurs, selon la même source.

Les activités liées au mois du patrimoine seront clôturées jeudi par une fête à la maison de la culture "Abi Ras El-Naciri" de Mascara, qui comprend plusieurs activités artistiques.