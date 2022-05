L'Institut national des formations environnementales (INFE) a signé mardi à Tipasa un accord de coopération avec la Conservation locale des forêts dans le but de garantir la protection de la richesse animalière et de la biodiversité, et ce lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi.

Cet accord prévoit l'organisation de sessions de formation au profit des chasseurs affiliés à la Fédération des chasseurs de wilaya et des cadres et agents du secteur forestier, lesquelles seront sanctionnées par la remise des certificats de qualification leur permettant de bénéficier d'une autorisation de chasse.

Les chasseurs acquerront également des compétences et des techniques qui leur permettront de s'informer davantage sur les périodes de chasse biologique , de façon à promouvoir la préservation de la richesse animalière et la biodiversité.

La ministre qui effectuait une visite de travail dans la wilaya de Tipasa, a appelé à la nécessité d'associer la société civile et le mouvement associatif dans toute initiative entreprise par le secteur, en partant du principe que la préservation de l'environnement est une responsabilité collective.

S'agissant de l'accord signé, Mme Moualfi a indiqué qu'il s'inscrivait dans le cadre la mise en œuvre du plan d'action du Gouvernement visant à réaliser le développement durable.

Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite, la ministre a exhorté les opérateurs économiques à faire montre de sens de responsabilité en matière de préservation de l'environnement et de la nature, en respectant les législations et les réglementations en vigueur, insistant sur l'aspect dissuasif de la loi à cet égard. Dans le cadre de sa visite, la ministre a supervisé l'entrée en service d'une tranchée au centre d'enfouissement technique de Sidi Rached, mettant l'accent sur "la valorisation et le recyclage des déchets pour établir une économie verte et ne pas se contenter de chercher, à chaque fois, des assiettes foncières pour y installer des Centres d'enfouissement technique (CET). La tranchée en question est d'une capacité de traitement de 220.000 m3 de déchets ménagers. Une autre tranchée est en cours de réalisation d'une capacité de 350.000 m3 permettant ainsi de recevoir les déchets de 16 communes du centre et de l'est de Tipasa.

Mme Moualfi s'est rendue ensuite au Port de Tipasa où elle a supervisé le coup d'envoi d'une campagne de nettoyage des ports de pêche et de plaisance, deuxième du genre après celle organisée au port d'El Djamila (Alger).

Elle a également donné le coup d'envoi de l'opération du tri sélectif au profit des professionnels de la pêche.

A la maison de l'environnement, la ministre a sillonné les pavillons de l'exposition organisée par les clubs verts et les associations de la wilaya activant dans le domaine, avant de superviser la remise des diplômes en faveur des imams, des associations et des animateurs de clubs verts au niveau des établissements scolaires ayant bénéficié de cycles de formation.