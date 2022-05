La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé mardi à Alger à l'installation des nouveaux membres du Conseil national des arts et des lettres (Cnal), présidé par l'académicien et critique littéraire, Abdelmalek Mourtadh.

Composé de 13 membres, dont des représentants des ministères de la Culture et des Arts, et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le conseil réunit des plasticiens, musiciens, comédiens de théâtre et de cinéma et des figures du monde des arts et de la culture.

Parmi les nouveaux membres désignés au sein de cette instance consultative, figurent le metteur en scène Missoum Laaroussi, vice-président et représentant du ministère de la Culture et des Art et Lazreg Mohamed-Salah, également vice-président et représentant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Le cinéaste Ali Mouzaoui, la chorégraphe Nouara Idami, le chef d'orchestre Lotfi Saïdi ou encore la plasticienne Djazia Cherih, comptent aussi parmi les nouveaux membres désignés du Cnal. La nouvelle composante du Cnal compte également les comédiens Bahia Rache di, Samir Bouannani, Ilyes Benbakir, le chanteur et danseur Hakim Salhi et les universitaires Djazia Fergani et Mechri Benkhelifa. S'exprimant lors de cette cérémonie, la ministre de la Culture et des Arts, a mis en exergue "le rôle important de l'artiste dans l'accompagnement des mutations et changements sociaux et la préservation de l'identité algérienne". "Le renforcement du rôle et de la place des artistes ne peut se faire que par la valorisation de leurs compétences et l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles qui seront prises en charge dans le cadre du Cnal", a affirmé Soraya Mouloudji.

Pour sa part, le nouveau président du Conseil, Abdelmalek Mourtadh , a assuré "ne ménager aucun effort" pour remplir l'ensemble des tâches qui lui sont confiées, et que des propositions de réformes peuvent être introduites à ce conseil consultatif. Créé en 2011 par décret exécutif, le Conseil national des arts et des lettres est placé sous tutelle du ministère de la Culture. Il est composé de treize membres dont des personnalités du monde des arts et des lettres.