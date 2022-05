Les différentes étapes de l'enquête technique relatives au crash, le 11 mai, d'un avion ayant fait 11 morts dans la région centre du Cameroun ont été arrêtées mardi au terme d'une concertation entre le ministre des Transports, l'Autorité aéronautique du Cameroun (CCAA), l'utilisateur Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) et l'exploitant de l'appareil, Caverton.

Selon le communiqué publié mardi soir à cet effet par le gouvernement, il s'agirait d'abord de notifier l'accident à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), puis au Canada qui est l'Etat de construction de l'aéronef ainsi qu'au Nigeria, le pays d'origine du commandant de bord avant la planification et la conduite de l'enquête proprement dite, dont le délai n'a toutefois pas été précisé.

On rappelle que ledit appareil a perdu le contact avec les services de circulation aérienne peu après son décollage et puis s'est écrasé alors qu'il transportait sur un site de pompage des employés de COTCO en charge de l'exploitation et de l'entretien du pipeline pétrolier Tchad-Cameroun.