L'Ethiopie et la Banque mondiale ont signé un accord pour une subvention de 300 millions de dollars pour aider à la reconstruction dans les zones touchées par le conflit dans le Tigré, a annoncé le ministère éthiopien des Finances. "La ressource sera utilisée pour financer les activités conçues pour soutenir (...) les services de base", a indiqué le ministère dans un communiqué lundi soir. Les services qui en bénéficieront sont l'éducation, la santé, l'approvisionnement en eau, a-t-il déclaré.

Les zones d'Amhara, d'Afar, du Tigré et les régions d'Oromia et de Benishangul-Gumuz sont ciblées pour recevoir les fonds, a-t-il indiqué. Les combats qui ont éclaté dans la région du Tigré (nord) en novembre 2020 et qui se sont propagés aux Afar et Amhara voisins l'année dernière, se sont atténués depuis un cessez-le-feu unilatéral du gouvernement fédéral en mars.