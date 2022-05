Les participants à l’exposition de l’innovation, organisée mardi sur l’esplanade de l’Université Ferhat-Abbas (Sétif-1), dans le cadre de la semaine scientifique, ont insisté sur "l’importance de consolider la coopération entre l’université et les partenaires économiques en vue d’encourager les projets et leur concrétisation, et se baser sur les projets les plus appropriés aux besoins du marché".

Plusieurs exposants issus de plusieurs universités du pays qui ont participé à cette manifestation avec des réalisations et des innovations dans des thèmes en rapport avec la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen, ont insisté sur "l’importance d’avoir un contact avec le partenaire économique et social pour concrétiser leurs idées innovantes, et par ricochet, les impliquer dans la concrétisation du développement durable".

Dans ce contexte, le Pr. Mohamed Debal de l’Université Belhadj Bouchaib d’Ain Temouchent qui a exposé dans le cadre de cette manifestation scientifique un appareil fonctionna nt à l’aide de fibre optique, permettant la détection des hausses de chaleur dans les zones sensibles notamment volcaniques, a précisé que "l’université algérienne dispose des compétences et du potentiel humain permettant de concrétiser le décollage économique dans tous les domaines".

L’organisation de cette exposition "renforcera considérablement le contact entre les inventeurs et chercheurs, ainsi que les doctorants dans les différents établissements universitaires et l’échange des expériences entre eux, en plus de la promotion de leurs projets d’innovation vis à vis du partenaire économique et social", a précisé à l’APS M. Debal. De son coté, Ahmed Kerouani, ingénieur d’Etat en aménagement du territoire à l’Ecole nationale polytechnique d’Oran, a indiqué que l’université algérienne "dispose de l’encadrement et formation de qualité à même de répondre aux besoins socio-économiques sur le plan national et territorial".

Détenteur d’un brevet d’invention (2022), M. Kerouani a ajouté qu’il a pu inventer une unité intelligente de production d’engrais mélangé, en procédant au mélange d’engrais à l’aide d’équipement moderne reposant sur l’analyse du sol pour une meilleure contribution à la concrétisation de la sécurité énergétique, alimentaire et sanitaire, insistant sur "l’importance d’encourager les chercheurs". Pour sa part, Ahmed Boumahraz de l’Université Mohame Khider de Biskra qui a exposé trois (3) projets d’invention de la même université, dont un fauteuil roulant intelligent destiné aux personnes aux besoins spécifiques, a rappelé que la concrétisation de ces projets d’invention, répondant aux besoins du développement et son dynamisme, "nécessitent des moyens généralement conséquents, notamment en ce qui concerne les microcomposants".

M. Boumahraz a mis l’accent sur le rôle des investisseurs et des hommes d’affaires dans l’accompagnement et la concrétisation de ces projets pour réduire leur importation. Il a appelé, à cette occasion, à l’élargissement des canaux de dialogue et de communication et l’édification d’un lien entre les chercheurs universitaires et les partenaires économiques, en plus de la création d’opportunités de partenariat entre eux en vue de coordonner et orienter les efforts dans un seul sens pour concrétiser un partenariat positif entre les établissements universitaires et les entités économiques. Evoquant les facteurs visant à concrétiser la sécurité alimentaire, le professeur et chercheur Noureddine Slimani de l’Université Hamma Lakhdar d’El Oued a fait part de "plusieurs recherches effectuées dans les universités algériennes nécessitant un accompagnem ent par des entreprises industrielles".

Selon lui, plusieurs nouvelles expériences concluantes s’effectuent localement, notamment en ce qui concerne les récoltes stratégiques, les dattes, le sucre et autres, mais qui "ont besoin d’une forte volonté pour les concrétiser dans des entreprises de transformation dans le domaine agricole pour concrétiser la sécurité alimentaire nationale".

A cette occasion l’Université Hama Lakhdar a exposé des produits locaux réalisés dans le cadre d’expériences comme le miel, les dattes, et le sucre, en plus d’autres récoltes comme le colza et des espèces de dattes.

L’exposition de l’innovation comprend 45 pavillons destinés aux établissements universitaires, 15 expositions destinées aux clubs scientifiques, en plus de sept (7) pavillons des centres nationaux de recherche et autres consacrés aux société et établissements de statut privés, entre autres.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 21 mai courant et sera marquée par la sélection du meilleur pavillon d’exposition de projets innovants dans les thèmes de la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen, selon les organisateurs.