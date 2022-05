L'économie sénégalaise qui a connu une croissance très dynamique en début d'année, a vu son rythme ralenti par des chocs exogènes, notamment le conflit en Ukraine, a indiqué mardi à Dakar Edward Gemayel, chef d'une délégation du Fonds monétaire international (FMI) en visite au Sénégal. ''La flambée des cours mondiaux des produits pétroliers et des denrées alimentaires, ainsi que le ralentissement des activités économiques chez les principaux partenaires commerciaux du Sénégal, devraient ralentir la croissance de son PIB réel à environ 5%, soit un demi-point de pourcentage (de moins) qu'initialement prévu'', a-t-il précisé, lors d'une conférence de presse, tenue à Dakar, a rapporté l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Edward Gemayel est à la tête d'une délégation présente dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier du Sénégal. M. Gemayel a également indiqué que l'inflation au Sénégal devrait aussi atteindre 5,5% cette année, une situation causée principalement par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Selon lui, avec l'adoption d'une nouvelle loi de finances rect ificative qui prend en charge des dépenses de sécurité ainsi que de subventions à l'énergie et aux denrées alimentaires, la hausse des salaires, et les transferts d'argent à des couches vulnérables, le déficit devrait être porté à 6,2% du PIB contre 4,8% initialement prévu. M. Gemayel a annoncé que l'équipe du FMI et les autorités sénégalaises sont convenues d'un ensemble de mesures pour éviter les dérapages budgétaires et faire en sorte que le déficit des finances publiques converge vers sa cible en moyenne de 3% du PIB, conformément aux orientations du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.