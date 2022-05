Le plus grand projet de raffinage et d'intégration chimique, dans la ville de Lianyungang, de la province du Jiangsu (est), a été mis en production lundi selon l'agence Chine nouvelle.

Le projet, assumé par Shenghong Petrochemical avec un investissement de 67,7 milliards de yuans (environ dix milliards de dollars), possède une capacité de traitement annuelle de 16 millions de tonnes de pétrole brut. Shenghong est l'un des trois principaux projets privés de raffinage pétrochimique soutenus par le Conseil des Affaires d'Etat, a indiqué Ma Shiguang, maire de la ville de Lianyungang, ajoutant que la mise en service de ce projet serait d'une grande importance pour accélérer la transformation et la modernisation de la structure industrielle dans la ville. Le projet a battu les records de la Chine dans de nombreux domaines technologiques et dispose de la plus grande unité de distillation atmosphérique et sous vide.

Le projet devrait jouer un rôle important dans le rapprochement entre le raffinage du pétrole brut et l'ingénierie chimique de pointe, et dans l'augmentation du taux de localisation des produits c himiques essentiels.

Lianyungang est l'une des principales bases industrielles pétrochimiques du pays.