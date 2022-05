Une compétition nationale de Kitsurf, sera organisée du 19 au 21 mai au niveau du complexe le "Grand Bleu" à Zemmouri (Boumerdès), a appris l'APS mardi auprès de la Fédération algérienne de voile (FAV). Initiée par la commission nationale de Kitsurf de la FAV, présidée par Khaled Farzekoub, cette compétition est organisée en étroite collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la Ligue de voile de la wilaya de Boumerdès, précise la même source 70 athlètes, issus de l'ensemble des wilayas côtières, sont attendus à cette régate. Les épreuves auront lieu durant les deux journées du vendredi 20 mai et samedi 21 mai, explique la FAV.

Le Kitsurf est une discipline nouvelle et qui tend à se développer en Algérie. Au niveau international, le Kitsurf est nouvellement inscrit au programme des prochains Jeux olympique JO-2024 de Paris.

La commission fédérale de Kitsurf a mis en place un programme de développement de la discipline dans ses différents aspects : structuration de la discipline, massification de la discipline, formation de l'encadrement technique et d'arbitrage, prise en charge de l'élite nationale et organisation de régates nationales et internationales, conclut la FAV.