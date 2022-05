Une journée "Portes ouvertes" sur le sport militaire a été organisée mardi au complexe sportif de la 3e Région militaire à Bechar, dans le but de faire connaitre les réalités de la pratique sportive au sein de l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi que les performances des sélections nationales et des équipes de cette Région dans les différentes disciplines.

Cette manifestation, placée sous le signe de ''l'amitié par le sport'', et dont le coup d’envoi a été donné par le général Abdelghani Boussaha, chef d’état major de la Région, au nom du commandant de la 3e RM, a été marquée par des exhibitions dans plusieurs disciplines sportives, dont le Kouksoul.

Le général Abdelghani Boussaha a indiqué, qu’en plus de s’inscrire dans le cadre du rapprochement de l’ANP des citoyens, au titre du raffermissement des liens Armée-Nation, cette manifestation vise à faire connaitre au public les réalisations et performances des athlètes militaires dans les compétitions nationales et internationales, et à valoriser les conditions de préparation des éléments de l’ANP.

Des expositions permettent aux visiteurs de connaitre amplement les réalit és des activités sportives et physiques au sein des unités de la 3e RM, ainsi que du développement qu’a connu le sport militaire à travers le pays. Ces "Portes ouvertes" interviennent en application des directives du haut commandement de l'ANP portant ouverture de l'institution militaire sur la société et la sensibilisation du citoyen sur les grands acquis réalisés par l'institution militaire dans le domaine sportif, a fait savoir le général Boussaha.