Les huit cyclistes algériens qui représenteront les couleurs nationales aux prochains Jeux méditerranéens, seront sélectionnés lors du Tour d'Algérie qui se déroulera du 21 au 27 mai courant, entre Alger et Oran, a annoncé mardi le président de la Fédération algérienne de la discipline, Kheir-Eddine Barbari.

"Le Tour d'Algérie Cycliste sera l'occasion pour le staff technique national d'arrêter la liste des huit athlètes qui représenteront l'Algérie aux prochains Jeux méditerranéens" a indiqué le premier responsable de la FAC, au Forum "de la presse sportive nationale ", initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), tenu mardi à la salle de conférences du stade 5-Juillet.

Certes, les habituels représentants nationaux dans cette discipline sont relativement connus, notamment, les vieux briscards comme Azeddine Lagab, Nassim Saïdi et Hamza Yacine, mais Barbari a laissé entendre que la possibilité de voir de nouvelles têtes parmi les anciens n'est pas à exclure.

"L'objectif est de bien représenter les couleurs nationales aux JM d'Oran, ce qui passe d'abord par le choix des coureurs les plus en forme et qui sont les mieux habilités à réussir de bons résultats. Différentes sélections nationales (Senior, U23 et militaire) seront engagées dans le Tour d'Algérie et c'est ce qui devrait procurer un large éventail au sélectionneur national pour faire un choix" a expliqué Barbabi.

Les épreuves de cyclisme inscrites au programme des JM d'Oran coïncideront jour pour jour avec le coup d'envoi du Tour De France 2022, prévu également au tout début du mois de juillet prochain, mais selon le premier responsable de la FAC, cette situation ne devrait pas influer négativement sur Jeux, de quelle manière que ce soit.

"Certes, plusieurs cyclistes d'élite français, italiens et espagnols vont privilégier le Tour De France, qui est le troisième évènement sportif le plus suivi à travers le monde, après les Jeux olympiques d'été et la Coupe du monde de football, mais ces pays possèdent tellement de bons cyclistes qu'ils pourront tous aligner des équipes redoutables à Oran" a-t-il appréhendé. "En plus, sur les 160 athlètes qui seront engagés dans les différentes épreuves des JM, seuls les trois premiers pourront prétendre à des médailles, faisant que la lutte sera vraiment féroce, pour éviter de se retrouver parmi les 157 cyclistes qui malgré tous leurs ef forts devront rentrer chez eux bredouille" a-t-il ajouté. Barbari a tenu à attirer l'attention également sur "les petits détails, qui pourraient faire de grandes différences", comme la qualité du matériel et les prestations proposées par les mécaniciens. A ce propos, le président de la FAC a assuré qu'au cours des dernières années, les cyclistes algériens ont acquis des vélos à la pointe de la technologie, qui dépassent les 100 millions de centimes/pièce.

"Jusqu'à présent, tout a été mis en œuvre pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions possibles, et le Tour d'Algérie sera le cerise sur le gâteau, car il leur permettra d'explorer le parcours des JM avant plusieurs autres nations participantes.

"Certes, on aurait voulu accueillir un plus grand nombre de participants à ce TAC-2022, mais la conjoncture en a voulu autrement. D'ailleurs, cela fait à peine trois mois que nous avons réussi à inscrire cette compétition dans le calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI), et c'était uniquement en tant que test-event en prévision des JM. Ce qui n'était pas sans conséquences, particulièrement l'annonce tardive d'organiser ce TAC du 20 au 27 mai, car plusieurs potentiels participants s'étaient déjà inscrits dans d'autres compétitions" a-t-il encore détaillé. Toujours concernant le Tour d'Algérie, Barbari a annoncé que parmi les nouveautés qui caractériseront cette édition 2022, l'arbitrage et les photos-finish, qui seront assurées par des Algériens, alors que par le passé, la fédération faisait appel à des étrangers. "Les investissements qui ont été faits au cours des dernières années, particulièrement dans le facteur humain, notamment, à travers la formation de nouveaux arbitres, suivant les dernières règles en vigueur, a permis de disposer d'équipes suffisamment compétentes pour pouvoir assurer la couverture de ce genre d'évènement, sans faire appel à des compétences étrangères" a-t-il ajouté. Autre nouveauté dans TAC-2022, l'organisation de mini-compétitions, particulièrement au profit des plus jeunes, et ce, dans chaque ville par laquelle passera le Tour, afin de vulgariser la discipline.