L'Algérie et la Turquie ont signé, lundi à Ankara, plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente dans divers domaines, dans le cadre de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie, à l'invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Il s'agit des accords et mémorandums suivants:

- Mémoradum d'entente entre l'Union des chambres et des bourses de Turquie (TOBB) et la Chambre Algérienne de Commerce et d`Industrie (CACI) signé par le président de la CACI, Tayeb Chabab et le président de la TOBB.

- Protocole de coopération dans le domaine de l'Information et de la Communication, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le Directeur de la communication à la présidence turque.

- Mémorandum d'entente de coopération dans le domaine des Travaux publics, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre turc des Transports et des Infrastructures.

- Mémorandum d'entente pour la certification "Halal" signé par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et le ministre turc du Commerce.

- Mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre turc de

l'Agriculture et des forêts.

- Mémorandum d'entente de coopération dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'innovation, signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et le ministre turc de l'Industrie et des Technologie.

- Mémorandum d'entente de coopération dans le domaine des micro-entreprises signé par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat et le ministre turc de l'Industrie et de la technologie.

- Mémorandum d'entente dans le domaine de l'Enseignement professionnel signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre turc de l'Education natio nale.

- Mémorandum d'entente dans le domaine de l'Education et de l'Enseignement signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre turc de l'Education nationale.

- Accord intergouvernemental pour la création de deux centres culturels en Algérie et en Turquie signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre turc de la Culture et du Tourisme.

- Accord de coopération intergouvernemental en matière de lutte contre le crime organisé transfrontalier, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre de l'Intérieur turc.

- Mémorandum d'entente dans le domaine des Mines et de la Métallurgie, signé par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles.

- Mémorandum d'entente dans le domaine de l'Environnement signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre turc de l'Environnement, de l'Urbanisation et des Changements climatiques.

- Mémorandum d'entente dans le domaine des Oeuvres sociales signé par la ministre de la Solidarité nationale, de la Fami lle et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou et la ministre turque de la Famille et des Affaires sociales.

- Accord intergouvernemental pour l'ouverture d'une Ecole internationale turque en Algérie, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre turc des Affaires étrangères.

- Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a également cosigné avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, la Déclaration commune de la première réunion du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays.