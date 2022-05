Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a souligné, lundi à Ankara, que le volume des accords signés entre l'Algérie et la Turquie dénote l'existence d'une coordination, d'un échange et d'une complémentarité économique et culturelle dans tous les secteurs.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan animée au Complexe présidentiel d'Ankara dans le cadre de sa visite d'Etat en Turquie, le Président Tebboune a déclaré que "le volume des accords signés, lundi, dénote l'existence d'une coordination, d'un échange et d'une complémentarité économique et culturelle dans tous les secteurs", souhaitant que les résultats soient meilleurs dans le cadre de l'évaluation de l'année prochaine lors de la réunion du Conseil de coopération conjoint de haut niveau.

Dans ce sens, le Président Tebboune a rappelé la coopération bilatérale dans le secteur du textile à Relizane et le secteur de la sidérurgie à Oran où la société Tosyali a exporté près d'un (01) milliard de dollars.

A une question sur l'élargiss ement du partenariat économique algéro-turc à des domaines plus stratégiques, le Président Tebboune a affirmé que "les accords signés ne sont limités ni quantitativement ni dans le temps". "Nous allons vers des accords stratégiques et nous entendons aussi, dans le cadre du développement de l'industrie et des échanges industriels entre les deux pays, aller rapidement vers l'industrie navale, civile ou militaire, et d'autres industries d'intérêt pour les deux pays et leur souveraineté", a soutenu le Président de la République.

De son côté, le Président Erdogan a estimé que la visite du Président Tebboune en Turquie "traduit la nouvelle dynamique des relations bilatérales entre les deux pays". Le Président turc a saisi l'occasion pour féliciter le Président Tebboune pour la célébration prochaine du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et du 60e anniversaire de l'établissement des relations entre les deux pays.

Rappelant que les relations algéro-turques remontent à 500 ans, le Président Erdogan a souligné que l'Algérie et la Turquie sont des pays "amis et frères".

Lors de cette première réunion du Conseil de coopération de haut niveau, "nous avons souligné notre volonté de hisser la coopération à des niveaux supérieurs et Dieu merci nos échanges économiques et commerciaux ont progressé de 35%, passant à 4,2 milliards de dollars en 2021, malgré la conjoncture sanitaire de 2020", s'est-il réjoui.

"Nous suivons les efforts de l'Algérie visant à diversifier son économie et à booster sa production, et nous la soutiendrons", a-t-il ajouté. M. Erdogan a, en outre, souligné que son pays continuerait à soutenir l'investissement turc en Algérie qui compte plus de 1.400 entreprises turques, indiquant que le forum d'affaires qui se tiendra mardi à Istanbul, contribuerait à l'augmentation des investissements et des échanges commerciaux entre les deux pays.

Lors des discussions bilatérales, les responsables des deux pays se sont penchés sur les industries militaires, l'agriculture, la richesse animalière, l'agroalimentaire, le tourisme et la culture, a-t-il ajouté, relevant que "la coopération fondée sur le principe gagnant-gagnant, permettra d'exporter vers d'autres pays". Le président turc a également fait état de la conclusion d'un accord pour l'ouverture d'une Ecole internationale turque à Alger et d'un consulat turc à Oran.