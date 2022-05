Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, mardi, que l'Algérie restera "fidèle" à tous ceux qui l'avaient soutenue et avaient été à ses côtés lors des épreuves difficiles endurées lors de la Glorieuse Guerre de libération nationale.

"L'Algérie, à travers les générations, restera fidèle à tous ceux qui l'avaient soutenue et avaient été à ses côtés dans les épreuves difficiles endurées lors de sa Glorieuse Révolution nationale et transmettra les valeurs de fidélité et de loyauté à ses vaillants enfants", a indiqué M. Benabderrahmane à l'ouverture des travaux du séminaire international sur les amis de la Révolution algérienne, organisé sous le thème "La Révolution algérienne, source de rayonnement des valeurs humaines, pont d’amitié entre les Nations".

Et d'ajouter: "Ces valeurs constituent une passerelle entre les Nations et un véritable gage d'amour pour la réalisation de la coopération, du progrès et de la paix dans le monde".

"L'Algérie demeurera un symbole de liberté, de par sa position constante et pondérée pour la défense des c auses justes dans le monde, étant l'expression même de sa fidélité aux principes ayant permis au peuple algérien d'exercer son droit légitime à l'autodétermination", a-t-il soutenu.

Pour M. Benabderrahmane, la défense par l'Algérie de ce principe se traduit par "ses positions de soutien aux peuples en quête de liberté et d'affranchissement du colonialisme et sa profonde conviction que la volonté des peuples est souveraine en toutes circonstances" et que leur droit à l'autodétermination ne peut être confisqué, sous aucun motif, notamment lorsqu'il s'agit du parachèvement du processus de décolonisation de la dernière colonie africaine, à savoir la République arabe sahraouie Démocratique (RASD), et du soutien au peuple palestinien pour l'établissement de son Etat national indépendant avec Al-Qods pour capitale".