Le Groupe d'amitié ouvert algéro-colombien a été installé dans le cadre d'une visite de travail effectuée, à Bogota, par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Chakib Rachid Kaid.

Dans le cadre de sa visite de travail en Colombie, M. Kaid, a pris part à la cérémonie solennelle de "l’installation du Groupe d'amitié ouvert colombo-algérien" (actuellement composé de douze membres de la Chambre des représentants colombienne - Chambre basse), en présence des membres dudit groupe, des représentants du ministère colombien des Relations extérieures, des membres de la mission diplomatique algérienne à Bogota, et des amis de l’Algérie.

L’Ambassadeur de Colombie à Alger a participé également à cette cérémonie par visioconférence.

Cette cérémonie a été marquée par les interventions du vice-président de la Chambre des représentants, le député Alberto Alban et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'Ambassadeur d'Algérie en Colombie, ainsi que celles de députés membres du groupe d'amitié dont German NavasTalero, grand ami de l'Algérie et défenseur de ses causes nobles.

A cette occasion, M. Kaid a souligné que sa présence en Colombie correspondait, au-delà de cet événement historique, à sa participation à la 4ème session du mécanisme des consultations politiques algéro-colombiennes, dont il a coprésidé les travaux avec M. Francesco Echeverri Lara, vice-ministre colombien des Relations extérieures.

Il a également rappelé que la création et l'installation de ce groupe est de nature à permettre la coordination avec son homologue de l'Assemblée nationale populaire qui vient d'être installé le 8 mai 2022.

La "signification plurielle" de cet événement marquant l'histoire d'amitié et de fraternité qui lie les deux peuples et les deux pays a été, par ailleurs, mise en exergue.