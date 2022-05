Une journée d'étude a été organisée mardi à Alger, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, inscrite cette année sous le slogan: "Vieillir en bonne santé dans un monde numérique".

Organisée par le ministère de la Poste et des Télécommunications, la journée d'étude traitera des moyens à mettre en œuvre pour l'encouragement de l'utilisation de l'internet et des autres technologies de l'information et de la communication (TIC) par les personnes âgées.

A cet effet, trois ateliers consacrés aux TIC au service des personnes âgées, à la santé et au bien-être des personnes âgées et à la stratégie à adopter pour bien vieillir, ont été inscrits à l'ordre du jour de cet évènement qui vu la participation de cadres des secteurs des télécommunications, de la santé et de la solidarité nationale, ainsi que d'étudiants.

A cette occasion, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a souligné, dans une allocution lue en son nom par son directeur de Cabinet, Mohamed Talailef, la nécessité d'intégrer la frange des personnes âgées dans la société de l'information.

Il a insisté, à cet égard, sur l'impératif d'intensifier la coordination et la concertation entre les secteurs concernés afin de soutenir les efforts des hautes autorités de l'Etat pour améliorer la situation des personnes âgées et veiller à leur bien-être en favorisant leur intégration dans la société de l'information.

Il a relevé, dans ce sens, que les technologies de l'information, dont l'internet, offrent un vaste potentiel pour améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et de leur entourage.

L'utilisation d'outils technologiques peut offrir de nouvelles opportunités de croissance économique et sociale, en augmentant l'inclusion numérique et en encourageant la création d'environnements numériques adaptés aux personnes âgées.

Selon lui, il s'agit aussi de procéder à la construction de villes plus intelligentes et plus humaines dans lesquelles les initiatives solidaires se multiplient et au sein desquelles les opportunités d'intégration intellectuelle et psychologique des personnes âgées se diversifient.

Le thème de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information à savoir, "Les technologies numériques pour les personnes âgées et le vieillisse ment en bonne santé", met l'accent sur l'importance d'utiliser les TIC pour que ces personnes jouissent d'une bonne santé, et vivent connectées et indépendantes sur le plan physique, émotionnel et financier.

Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), le vieillissement de la population mondiale sera une tendance démographique déterminante du 21ème siècle.

Les télécommunications et les TIC ont un grand rôle à jouer pour parvenir à un vieillissement en meilleure santé, à lutter contre la discrimination fondée sur l'âge, à assurer l'inclusion financière des personnes âgées et à soutenir les soignants, note l'UIT.

La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, est célébrée le 17 mai de chaque année avec pour objectif de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'offre les TIC dans les domaines économique et social, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique.