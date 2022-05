Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels sera renforcé dans la wilaya de Tindouf par un Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP), a-t-on appris lundi des responsables locaux du secteur.

L'institut, dont les dispositions pour son équipement socio-pédagogique ont été prises, offrira, une fois opérationnel, des spécialités de formation répondant aux besoins de développement de la région, notamment en prévision de l’exploitation du projet de gisement minier de Ghar-Djebilet et d’autres filières liées aux mines et carrières.

Ces mêmes responsables onta indiqué, à ce titre, que les spécialités de formation seront en rapport avec les exi gences des secteurs de l’Energie et des Mines, de l’industrie pétrolière, de l’électronique et de l’électricité, en sus d’autres afférentes aux services, dont l’informatique et la gestion administrative.