L’artiste collectionneur Abdelkader Chakroun a présenté plus de 4.000 timbres-poste illustrant le patrimoine culturel et historique algérien et palestinien lors d’une exposition organisée lundi par la maison de la culture Aïssa-Messaoudi de Aïn Témouchent dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine.

Le collectionneur a présenté le premier timbre de l’Etat algérien émis le 1er novembre 1962 qui illustre une carte de l’Afrique et le drapeau algérien, à l’occasion de la célébration du 8e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, a-t-il dit.