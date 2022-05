Les participants à la rencontre sur la sécurité énergétique, tenue lundi à l’Université Sétif-1, ont souligné en ouverture de la semaine scientifique nationale "la nécessité d’adopter un nouveau modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables".

Lors d’une communication intitulée "la neutralité carbone peut-elle sauver l’humanité?, l’ex-ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, le professeur Chems-Eddine Chitour a affirmé que "l’Algérie devra rechercher dès à présent les mécanismes nécessaires pour se défaire progressivement du pétrole et du gaz dont elle est tributaire à 98%".

Le Pr Chitour a estimé que "l’hydrogène vert sera une alternative au gaz naturel en Algérie à partir de 2030", soulignant la nécessité "d’aller vers une industrie globale de production de l’hydrogène vert en Algérie".

Préconisant la création dans le pays d’un institut de la transition énergétique rassemblant les compétences intellectuelles pour œuvrer ensemble à trouver des solutions et des alternatives pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables dans les prochaines années, Pr. Chitour a souligné, à ce propos, l’importance de former les ressources humaines dans ce domaine pour atteindre cet objectif.

Il a également appelé à établir des partenariats de coopération avec des pays amis, dont l’Allemagne et l’Italie, pour construire une base dans ce domaine, estimant que l’Algérie "possède tous les moyens pour une transition énergétique véritable vers les énergies renouvelables mais a besoin de la faire méthodiquement".

L’expert dans le domaine énergétique, Pr. Abdelmadjid Attar a considéré de son côté que la transition énergétique est "une solution qui reste insuffisante sans alternatives économiques", insistant sur "l’importance de créer des ressources nouvelles agricoles, minières, touristiques et de services".

"L’Algérie consomme 50 % de la production de pétrole et de gaz et cette consommation augmente chaque année de 6 % depuis dix ans et cela impose de changer l’organisation de la consommation énergétique du pays et le modèle énergétique pour la période 2028 et 2030", a estimé Pr. Attar.

La semaine scientifique tenue à l’Université Sétif-1 a été ouverte par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali en présence de cadres centr aux et de recteurs de plusieurs universités.

Placée sous le slogan "Nous innovons, nous croyons", la manifestation qui se poursuit jusqu’au 21 mai courant vise à diffuser la culture de l’excellence dans les milieux universitaires et comporte des conférences, des concours, des distinctions et des classifications.

Regroupant l’ensemble des établissements de l'enseignement supérieur du pays, la manifestation prévoit également des activités culturelles, sportives et touristiques et le 1er concours de la meilleure cité universitaire du pays mettant en lice 61 Directions d’œuvres universitaires.