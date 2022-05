Plusieurs projets de développement dans divers secteurs sont en cours de réalisation à travers les communes de la daïra de Souagui, à l’est de la wilaya de Médéa, a-t-on appris mardi, auprès des services de la wilaya.

Les projets concernent les secteurs de l’éducation, l’AEP, les travaux publics et la jeunesse et les sports, et sont affectés aux quatre communes de cette daïra, en l’occurrence Souagui, Djouab, Sidi-Zahar et Sidi-Ziane, afin de "rattraper" le retard qu’elles accusent dans ces domaines, a précisé la même source.

En matière d’infrastructures scolaires, deux projets sont en chantier, l’un au chef-lieu de la commune de Souagui, consistant à la réalisation d’un nouveau groupe scolaire, alors qu’un autre consiste en l’extension d’une école primaire dans le village de "Zouamik", relevant de la même commune, a-t-on indiqué.

Ces projets permettent d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves issus de cette commune, en particulier ceux résidants dans les zones enclavées qui n’ont plus à faire de longs déplacements pour suivre leur cursus scolaire.

Par ailleurs, trois projets d’aména gement de terrains de football, dotés de vestiaires pour joueurs et d’une infirmerie, conformément aux normes exigées pour ce type de structure, ont été lancés à travers les communes de Sid-Ziane, Djouab et Souagui.

Ces structures sportives s’ajoutent aux terrains de sports de proximité (TSP) déjà affectés à ces communes.

Il est fait état, en outre, du lancement dans la commune de Djouab, de travaux d’aménagement d’une annexe de la formation professionnelle et la réalisation d’une route de désenclavement, d’un linéaire de 2km pour desservir les villages de "Khelaba", "El-Mhaidia" et "Debazzi".

En sus de ces projets, chacune des quatre communes de la daira de Souagui a bénéficié d’une subvention d’un montant de douze millions de DA, au titre du plan de développement communal (PCD) 2022, pour le raccordement de certaines zones d’habitation éparses aux réseaux AEP et d’assainissement, a-t-on conclu.