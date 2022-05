Le rôle de l’université en tant que véritable locomotive de la société et moteur du développement a été souligné lundi après midi à Constantine.

Dans une déclaration à la presse, en marge d’une rencontre s’inscrivant dans le cadre de la célébration du double anniversaire de la fête de l’étudiant et de la création de l’Union générale des étudiants algériens (UGEA), tenue dans la salle de spectacles Ahmed Bey, le secrétaire général de cette union, Nadjib Mebarki a indiqué qu’il était temps pour que "l’université algérienne assume le rôle qui lui est assigné comme étant une véritable locomotive de la société".

Il appelé également à mettre en place les conditions nécessaires pour promouvoir l’élite universitaire sur les plans social et professionnel, dans le sillage de la concrétisation des mesures devant constituer une motivation pour les enseignants et les enseignants chercheurs dans le domaine de la recherche scientifique, le développement et l’innovation en vue de contribuer à la relance de l’économie locale.

Il a ajouté qu’il est temps d’évoquer les dossiers économiqu es importants comme la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et de procéder aux recherches scientifiques dans ce domaine, a ajouté le même intervenant. M. Mebarki a salué, par ailleurs, la détermination des hautes autorités du pays à relever le défi pour asseoir le rôle de l’élite dans la participation aux efforts de développement et la contribution à la stratégie de relance de l’économie nationale, en plus d’attirer les compétences universitaires en les incitant à assumer leur rôle dans le cadre de cette dynamique.

Pour sa part, le recteur de l’université Abdelhamid Mehri Constantine-2, Abdelouahab Chemam, a considéré, dans une allocution prononcée à cette occasion, que la bataille vécue aujourd’hui par le monde est "une bataille de science et d’innovation nécessitant l’investissement dans les compétences scientifiques".

Ont assisté à cette rencontre plus de 3.000 étudiants de 40 wilayas en présence des autorités locales, d’élus et de députés.