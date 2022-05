Les deux boxeuses algériennes Imane Khelif (63 kg) et Ichrak Chaïb (66 kg), qualifiées aux demi-finales des championnats du monde féminins d'Istanbul (Turquie), affronteront demain mercredi, respectivement la Néerlandaise Heijnem Chelsey et la Canadienne Cavanagh Charlie.

Imane Khelif défiera Heijnem Chelsey lors du 8è combat au programme de la première session des demi-finales qui débute à 12h00 algérienne. Sa compatriote Ichrak Chaib, montera, elle, sur le ring lors du 7è combat de la 2è session des demi-finales qui commence à 16h00. Imane Khelif et Ichrak Chaïb ont réalisé, lundi, une première historique en devenant les deux premières boxeuses algériennes à se qualifier aux demi-finales d'un championnat du monde, assurant chacune, au minimum, une médaille de bronze.

En quarts de finale, Imane avait brillamment remporté son match face à la Grecque Olga Pavlina Papadatou (5-0), imitée, un peu plus tard, par sa coéquipière Ichrak Chaïb qui a battu la Polonaise Aneta Rygielska (3-2). Khelif, native de Tiaret (23 ans), enchaîne les belles performances, dont la médaille d'or décrochée lors de la 73e édition du mémorial de Strandja, le mois de janvier dernier à Sofia (Bulgarie). Pour passer en finale, elle doit s'imposer face à la Néerlandaise Heijnem Chelsey (23 ans), médaillée de bronze aux Championnats d’Europe des moins de 22 ans en 2019. De son côté, Chaib aura une tache plus difficile, en croisant les gants contre la Canadienne Cavanagh Charlie, médaillée d'or aux Mondiaux-2018 de Budapest. Aux Mondiaux-2022 d'Istanbul, l'Algérie est présente avec quatre boxeuses. Fatiha Mansouri (48 kg) et Roumaïssa Boualem (50 kg) ont eu moins de chance, puisqu'elles ont été éliminées à un stade plus précoce. En effet, le parcours de Boualem s'était arrêté au stade des huitièmes de finale, après sa défaite contre la Turque Cakiroglu Buse Naz, elle qui au premier tour avait battu la Japonaise Shinohara Hikaru (4-1), alors que Fatiha Mansouri a été éliminée dès le premier tour, en s'inclinant face à la Vénézuélienne Tayonis Rojas Cadeno (5-0). Ces Championnats du monde de boxe féminine enregistrent la participation d'un nombre record de 310 athlètes, représentant 73 pays, qui boxent dans 12 catégories de poids différentes.