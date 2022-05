Le président du Comité olympique et sportif espagnol (COSE), Alejandro Blanco a tenu à remercier l'Algérie, pays hôte des prochains Jeux méditerranéens d'Oran, d'avoir donné aux pays de la rive, l'occasion de réunir toute la famille sportive, dans une ville accueillante qui a veillé à réunir les meilleurs conditions pour la réussite de la 19e édition.

" Merci à l'Algérie et à tous les responsables de nous donner l'opportunité, avec toute la famille sportive de la rive méditerranéenne de se retrouver en l'espace de quelques jours. En plus des sports de compétition, il y aura aussi les sports familiaux", a indiqué Blanco dans un entretien à la cellule de communication du Comité olympique et sportif algérien (COA), publié sur sa chaine YouTube.

Pour sa participation à cette 19e édition à Oran, l'Espagne dépêchera une forte délégation de 400 personnes dont plus de la moitié sera composée d'athlètes. " Après les JM de Tunis (2001), Almeria (2005) et Tarragone (2018), la délégation espagnole pour les JM d'Oran sera grande et importante, avec plus de 400 personnes dont 292 athlètes ( messieurs et dames), avec l'objectif de réaliser les meilleurs résultats possibles. Oran sera un défi pour nos athlètes qui se préparent avec enthousiasme et sérieux et on souhaite que nos résultats reflètent le niveau de cette préparation", a annoncé, le président du COSE, assurant que les JM-2022 sont important pour l'Espagne et comme chaque pays, " nous espérons réaliser de belles performances".

Alejandro Blanco qui s'est réjoui d'être à la tête de la délégation pour Oran, est convaincu que les 19es JM sont plus que des jeux et ont une importance qui va au delà du caractère sportif. " Le programme international des compétitions contient un plus grand nombre de compétitions chaque année, mais Jeux méditerranéens sont plus que des jeux. Ce sont un sport et une culture qui rassemblent les peuples de la région. Je pense qu'ils ont une importance qui va au-delà du caractère sportif. La force de ces jeux réside dans la coexistence entre leurs peuples. Je suis convaincu que les Joutes d'Oran seront exceptionnels, car je connais les capacités de l'Algérie dans l'organisation de telles manifestations sportives", a-t-il souligné.

A partir de ce constat, l'Espagne, assure le responsable du COSE, attache une grande importance à ces jeux. " Nous partons dans un pays ami pour partager culture, diversité et histoire. Peut-être que pendant la compétition, les résultats peuvent avoir de l'importance, mais la collection des cultures des pays participants, qui partageant les mêmes idées, est beaucoup plus importante", a insisté Blanco.

Le président du Comité olympique et sportif espagnol a appelé les athlètes qui vont représenter leur pays à Oran à apprécier leur séjour à Oran, s'amusent bien et concourent aussi bien: " Je félicite d'abord les athlètes espagnols de s'être qualifiés pour le rendez-vous d'Oran, puis, surtout, d'apprécier leur présence dans cette ville hospitalière. La chose la plus importante dont vous retenez, est que vous avez vécu une compétition différente et dans laquelle les sentiments et l'histoire l'emportent. Après la cérémonie de clôture, vous vous remémorez un séjour dans un pays merveilleux et des gens merveilleux", a-t-il conclu.