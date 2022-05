Les stades dotés d’une capacité d’accueil de plus de 10.000 places vont bénéficier d’une opération de réhabilitation, a annoncé lundi à Chlef, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag.

"Tous les stades du pays dont la capacité d’accueil dépasse les 10.000 places vont bénéficier de travaux de réhabilitation et de réaménagement", a déclaré M. Sebgag, en marge de l’inspection du stade de football "Mohamed Boumezrag", à la faveur d’une visite de travail dans la wilaya de Chlef.

Le ministre, qui a signalé que les opérations de diagnostic des stades de plus de 10.000 places, en vue de leur réaménagement, sont en cours, a annoncé le lancement "prochain" de cette réhabilitation à travers 10 à 15 wilaya, "à l’issue des séances d'arbitrage au niveau des services ministériels". Il a, à ce titre, souligné l’impératif de "repenser le parc national des stades disposant d'un important potentiel mais inexploité ce qui ne reflète pas le volume des investissements engagés par l'Etat dans le domaine". Inspectant le complexe sportif "Salaouatchi Mohamed" de la cité olympique, le ministre a donné son ac cord à la demande d’envoi d'une commission ministérielle d’enquête sur la gestion de cette structure, exprimée par des députés de la wilaya de Chlef, qui se trouvaient sur place, et qui ont évoqué une "corruption et une dilapidation de fonds publics".

S'adressant aux représentants d'associations de jeunesse et sportives au siège de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW), M. Sebgag a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre de "l'approche participative avec les acteurs de la société civile pour écouter les préoccupations du mouvement associatif".

Le ministre s’est engagé à prendre en charge les préoccupations et doléances des représentants des associations locales sportives et de jeunesse, et à leur trouver des solutions, en coordination avec les autorités locales et centrales.

La visite du ministre se poursuivra vers les communes d'Ouled Farès, Chettia et Sendjas, où il inspectera la situation d’un nombre de structures et en inaugurera d’autres, avant de donner le coup d’envoi de la campagne de promotion des Jeux Méditerranéens Oran 2022.