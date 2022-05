Un financement de 520 millions DA est consacré à l’équipement du nouvel hôpital d’In-Amenas, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’Illizi.

L’opération sera lancée en quatre étapes dans les "brefs délais, une fois finalisées les procédures d’établissement des cahiers des charges et de lancement des appels d’offres par la commission sectorielle des marchés publics au niveau du ministère de tutelle", a précisé à l’APS le DSP, Ahmed Zenati, en signalant que l’équipement de cet hôpital devrait être achevée avant la fin de l’année en cours.

L’hôpital en question, dont les travaux de construction et de raccordement aux réseaux divers ont été entièrement terminés, englobera, en plus du service des urgences médicales et d’une pharmacie, une série de services et de pavillons dont ceux de la néo-natalité, de médecine interne, d’hématologie, de pédiatrie et autres, a-t-il assuré. Le projet d’hôpital d’In-Amenas, dont le cout global dépasse un (1) milliard de dinars, sera d’un grand apport pour l’amélioration de la prise en charge médicale dans cette région, à la f ois frontalière et zone industrielle, ainsi que la couverture du déficit accusé dans certaines spécialités médicales, ont souligné les services de la Santé de la wilaya.

Dans le sillage des efforts déployés pour améliorer le service public dans le domaine des prestations de santé, il est fait état de projets en cours pour la réalisation d’un hôpital de 120 lits au chef-lieu de la wilaya d’Illizi, de deux hôpitaux de 60 lits dans les communes de Debdeb et de Bordj Omar Idriss, ainsi que la réalisation et l’aménagement de cliniques et de centres sanitaires dans les zones enclavées, selon la DSP.