Le projet du complexe hospitalier militaire d'envergure régionale de la troisième Région militaire (3e RM), d’une capacité de 342 lits, est en réalisation et a atteint un taux de réalisation de 73%, a-t-on appris lundi en marge des journées d’information sur les services de la Santé militaire.

Cette importante infrastructure hospitalière, qui s’étend sur une superficie de 60 hectares, dont 14.592 M2 bâtie sur quatre (4) nivaux, vise, en plus du renforcement des infrastructures des services de la santé militaire en 3èRM, une prise en charge adéquate des personnels militaires et assimiles exerçant dans cette région, a-t-on précisé lors de cette manifestation ouverte par le général Moussaoui Abdelhamid, directeur général de l’hôpital militaire universitaire régional "Slimane Dahmani" de Bechar.

Ce complexe hospitalier qui est aussi doté d’un héliport pour l’acheminement par voie aérienne des malades des zones éloignées vers cette structure hospitalière, comprend notamment des blocs opératoires, un service d'imagerie et de radiologie, divers services de médecine et de chirurgie générale et den taire, ophtalmologique et de traumatologie, a-t-on fait savoir.

A titre illustratif, les services médicaux au sein de cette future structure hospitalière d’envergure sont équipés de 150 lits, ceux de la chirurgie générale de 120 lits, le service médico-chirurgicale de 36 lits, tandis que celui de la Mère-Enfance de 36 lits, a-t-on détaillé.

Ces journées d’information sur les services de la santé militaire, qui s’étaleront jusqu'à jeudi prochain, permettent au public, notamment les futures bacheliers, de s’enquérir des modalités et conditions de rejoindre les écoles de la Santé militaire, de même que de connaitre les avancées réalisées dans les différents domaines de la santé militaire, comme l’a souligné le général Moussaoui Abdelhamid, lors de la cérémonie inaugurale de cette manifestation.

Le même officier supérieur a annoncé également la réalisation prochaine d’une école militaire de formation paramédicale, dans la perspective du renforcement des services de santé militaire en personnel paramédical qualifié.

Des expositions sont organisées sur les différentes activités des services de la santé militaire et des prospectus sont mis à la disposition des visiteurs du centre d’information de la 3eRM, pour présenter les réalisations des services de la santé militaire et le s perspectives de son développement.