Quatre personnes ont trouvé la mort dans des inondations ayant frappé plusieurs districts dans l'Etat indien de l'Assam (nord-est).

Environ 200.000 personnes dans 20 districts de l'Assam ont été touchées par les inondations, le district montagneux de Dima Hasao étant coupé du reste de l'Etat après des glissements de terrain déclenchés par des pluies incessantes ont rompu les liaisons ferroviaires et routières, a annoncé lundi un bulletin officiel.

Environ 30.00 personnes de 94 villages dans six districts - Cachar, Dhemaji, Hojai, Karbi Anglong West, Nagaon et Kamrup (métro) ont été touchées en raison des inondations, a indiqué l'Autorité de gestion des catastrophes de l'Etat d'Assam.

Environ 55 camps de secours ont été ouverts dans sept districts, abritant plus de 32.000 personnes.

Douze autres centres de distribution de denrées alimentaires sont également opérationnels dans différents districts touchés. L'armée, les forces paramilitaires, les pompiers et les services d'urgence mènent des opérations de sauvetage et de secours dans les zones inondées de l'Etat, qui fait face à la première vague d'ino ndations cette année. Plusieurs routes, ponts et canaux d'irrigation ont été endommagés dans les districts de Hojai, Lakhimpur et Nagaon, ont indiqué les autorités de l'Etat.