La nécessité de la participation de tous les acteurs pour assurer un été sans incendies, a été préconisée lundi dans la wilaya de Souk Ahras dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre les dangers des forêts, des récoltes agricoles et des risques de noyade dans les plages et les mares d’eau.

A cet effet, le sous-directeur des statistiques et de la communication à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le colonel Farouk Achour, représentant du Directeur général de la Protection civile, a précisé en présence du wali, Lounès Bouzagza, lors du coup d’envoi de cette campagne que "garantir un été sans incendies est tributaire de la contribution de toutes les franges de la société à l'effort national de prévention des différents dangers".

Le colonel Achour a ajouté, dans ce même contexte, que cette campagne qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois en cours, a choisi Souk Ahras comme point de départ, ainsi que les wilayas de Sétif et de Tiaret.

Elle vise, a-t-il souligné, principalement à hisser le degré de prise de conscience des ci toyens et réduire le nombre important d’accidents enregistrés durant ces dernières années, en particulier l'année dernière.

La campagne sera de proximité essentiellement, car elle s’articulera autour des dangers liés à la saison estivale, a-t-il ajouté, à l’instar des incendies de forêts et des cultures agricoles, les noyades en mer et dans les mares d'eau, les accidents de la route, et les intoxications alimentaires et les piqûres de scorpion.

A cette occasion, il a rappelé que le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf a donné des instructions pour accompagner les agriculteurs dans le cadre de la protection de leurs récoltes agricoles, tout en contribuant à garantir la sécurité alimentaire à travers la sensibilisation et l’accompagnement, ce qu’il a considéré comme "très important" afin de réduire les surfaces détruites par le feu.

Il s'agit également d’organiser, a ajouté le colonel Achour, des actions de sensibilisation de prévention et de proximité en direction des agriculteurs et mettre en place les moyens d'intervention, notamment des colonnes mobiles, comme mesures préventives pour les accompagner jusqu'à la fin de la saison de moisson-battage.

Il sera aussi procédé durant cette campagne d’organiser des opérations de prévention au profit des citoyens su r les dangers de l'été, en se concentrant sur le milieu scolaire, les universités, les instituts de formation professionnelle et des maisons de jeunes, a fait savoir la même source. Il a insisté, dans le même cadre, sur la nécessité d’impliquer les associations et les comités de villages afin de préserver le couvert forestier, en plus de la présentation des prêches dans des mosquées en étroite coordination avec la Direction des Affaires religieuses et des wakfs.

La caravane, qui regroupe la Conservation des forêts, la Direction des services agricoles, la Chambre de l'agriculture, la Caisse de mutualité agricole, les services de la Sûreté nationale, des Douanes et de nombreux acteurs et associations de la société civile, a entamé son périple vers la ferme pilote "Boumaaraf Sebti" dans la commune de Taoura pour sensibiliser les agriculteurs à la nécessité de contribuer à l'effort national de préservation des cultures agricoles. Pour sa part, le wali a indiqué qu'au vu de la situation actuelle, notamment les prix élevés des céréales sur les marchés internationaux, il est devenu impératif pour tous de protéger les surfaces agricoles, en particulier les céréales, toutes espèces confondues.

Selon les dernières statistiques établies par les services de la Protection Civile à l’échelle nationale l’année dernière, pas moins de 39.727 interventions pour la prise en charge de 21.715 accidents de la route ayant entraîné la mort de 647 personnes et des blessures à 27.620 autres ont été enregistrées. En outre, et durant la même période, 9.052 incendies de forêts, de récoltes agricoles, d’arbres fruitiers et de palmiers avec la destruction de 100.000 hectares de couvert végétal, ont été également enregistrés.