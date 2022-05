Cinquante (50) personnes impliquées dans 29 affaires liées à la criminalité ont été arrêtées dans la circonscription administrative Ali Mendjeli (Constantine) par les services de la sûreté de wilaya, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication de ce corps sécuritaire.

Ces arrestations ont été réalisées durant la période allant du 6 jusqu’au 13 du mois de mai en cours, dans le cadre d’opérations coup de poing visant à lutter contre diverses formes de criminalité en milieu urbain, a précisé la même source. Les interventions inopinées effectuées par les services de la sûreté de daïra d’Ali Mendjeli ont touché plusieurs sites, où 2381 personnes ont été contrôlées par le biais du système NRH, selon le même document.

Aussi et durant la même période, pas moins de 920 véhicules ont fait l’objet d'un contrôle, en plus de la saisie de 824 comprimés psychotropes, tous types confondus, ainsi que des sommes d'argent importantes considérées comme étant les revenus de ce trafic, a indiqué la même source.

Ce programme de contrôle qui vise la protection et la sécu rité des personnes et leurs biens a contribué également, a ajouté le même communiqué, à identifier et arrêter des personnes impliquées dans des affaires de vol signalées auprès des services de la Gendarmerie nationale, précisant que les suspects ont été transférés au niveau des services concernés pour les besoins des procédures juridiques en vigueur. D’autre part, un autre réseau composé de quatre (4) criminels spécialisés dans le vol de domiciles a été démantelé par les éléments de la police du 12ème arrondissement urbain de la ville de Constantine, a ajouté le même document. Les enquêtes engagées ont permis l’identification des membres de cette bande, la saisie d’un morceau de drogue et d’une quantité de comprimés psychotropes, en plus de la récupération de bijoux en or, a-t-on signalé.

Après la finalisation des procédures nécessaires, des dossiers pénaux ont été établis à l’encontre des mis en cause, âgés entre 19 et 25 ans, pour "vol de maisons, possession de drogue et de comprimés psychotropes", a-t-on noté de même source.