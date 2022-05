La mise en service non commerciale du tramway de la ville de Mostaganem sera effectuée le 5 juillet prochain, a annoncé, lundi, le wali de Mostaganem Aïssa Boulahya.

En inspectant le projet en compagnie des responsables des entreprises chargées de la réalisation du projet, le wali a souligné que l’exploitation commerciale du tramway de la ville de Mostaganem sera effective après deux ou trois mois de la mise en service non commerciale prévue le 5 juillet prochain.

Après avoir insisté sur l’importance du tramway comme moyen de transport moderne et ami de l’environnement et pour conférer une esthétique particulière à la ville, le même responsable a souligné que " la réalisation de ce projet a été rendue possible grâce aux techniciens algériens et à certaines PME qui ont assuré la fournitures de certaines composantes". Concernant les travaux restants, le DG de l’entreprise "Métro d’Alger", Ali Arezki, a indiqué que le projet est actuellement dans sa dernière étape avant le lancement des ultimes essais pour contrôler tous les aménagements et préparer les dossiers, notamment ceux liés à l 'aspect sécuritaire de l'exploitation commerciale du tramway.

Le même responsable a rassuré les citoyens, en soulignant que l'opération non commerciale (sans passagers), qui débutera le 5 juillet, sera menée parallèlement aux préparatifs de l'exploitation commerciale de ce moyen de transport dans les meilleurs délais pour assurer la fourniture de confort et sécurité pour les voyageurs.

Pour sa part, la société "Alstom-Algérie" lancera à partir de juin prochain des essais finaux sur la totalité du tracé de 14 kilomètres. Des essais similaires ont été effectués sur la première ligne (8 km) et de la deuxième ligne (6 kilomètres), explique le directeur général de l'entreprise, Amar Chouaki .

Après juillet prochain, l'efficacité des essais sera relevée au niveau de l'ensemble du tracé et le nombre de locomotives en service passera de 4 actuellement à 16, afin de préparer pleinement le projet à un usage commercial, ajoute le même intervenant.

Le tramway de Mostaganem, d'un coût total de 26,5 milliards de DA, a accusé un retard de réalisation en raison du retrait de la société espagnole en charge du projet, ce qui a entraîné la résiliation du contrat avec celle-ci et la cession du reste des travaux à l’entreprise publique "Cosider" par le biais de sa filiale des travaux publics et des ouvrages d'art, rappelle-t-on.