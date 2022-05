Douleurs articulaires, mal de dos, douleurs musculaires : la douleur fait partie intégrante du quotidien des seniors. Mais ceux-ci tardent à en parler au médecin, selon une enquête Sanofi/ CSA Research. L'enquête Vécu et impact de la douleur chez les seniors menée auprès de 500 personnes de 65 ans et plus par CSA Research pour Sanofi montre que la prise en charge de la douleur peut se révéler complexe. Cette enquête met en avant le fait que la douleur touche la quasi-totalité des seniors (83% des personnes interrogées souffrent actuellement ou ont eu au moins une douleur au cours des 12 derniers mois). Mais elle montre aussi que pour 71% des seniors, la douleur fait partie du quotidien car "c'est normal d'avoir mal à partir d'un certain âge".

Les seniors ne font pas le lien entre douleur et problème de santé

"Avec l'avancée en âge, il est normal que les personnes soient plus fragiles. Mais ces chiffres donnent surtout des indications sur le vécu et le ressenti de la douleur : les seniors souffrent mais ne corrèlent pas forcément cette douleur à un mauvais état de santé" souligne le Pr Serge Perrot, rhumatologue à l'hôpital Cochin et vice-président de la Société Française de l'Etude et du Traitement de la Douleur. Douleurs articulaires, musculaires ou mal de dos sont les principales douleurs évoquées par les seniors, qui n'hésitent pas à en parler à leurs proches. En revanche, ils tardent à se tourner vers un professionnel de santé, même lorsque cette douleur affecte leur mobilité. 70% des personnes interrogées reconnaissent attendre des semaines voire des mois avant d'en parler au médecin.

"Il est désormais important d'expliquer aux personnes âgées que souffrir n'est pas une fatalité et donc qu'il ne faut pas tarder à consulter. Car les douleurs les plus fréquentes touchent à la mobilité, ce qui peut altérer l'autonomie des seniors et aggraver leur fragilité", commente le Pr Serge Perrot.