Le président français Emmanuel Macron a nommé lundi la ministre du Travail Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, deuxième femme à accéder à ces fonctions en France, a indiqué l'Elysée dans un communiqué. M. Macron, réélu le 24 avril pour cinq ans, a nommé Mme Borne, 61 ans, issue de la gauche, "Première ministre et l'a chargée de former un gouvernement", selon un communiqué de la présidence. Mme Borne a été la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans le gouvernement de Jean Castex.

Elle est la deuxième femme nommée au poste de Premier ministre en France, après Edith Cresson (1991-1992) sous le président François Mitterrand. Mme Borne succède à Jean Castex, qui dirigeait le gouvernement français depuis juillet 2020 et a démissionné plus tôt lundi.