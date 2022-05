Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar d’Annaba propose à la récupération par les opérateurs économiques de près de 100.000 tonnes de déchets ferreux non-récupérables au niveau de ses unités, a indiqué mardi son directeur-général, Lotfi Kamel Manaâ.

"Le processus de production du complexe génère des déchets susceptibles d’être récupérés par Sider El Hadjar et d’autres pas, et ces déchets sont collectés et triés par l’unité FERSID relevant du complexe", a précisé ce responsable qui a souligné qu’une aire de deux (2) hectares est exploitée pour entreposer ces déchets.

Les déchets non-récupérables par Sider El Hadjar peuvent être exploités en dehors du complexe, après transformation dans les secteurs des travaux publics, le bâtiment et certaines activités industrielles, a-t-il indiqué. Une annonce de vente de ces déchets conformément à un cahier de charges a été faite et plusieurs opérateurs locaux et nationaux, activant dans le secteur de la récupération, ont manifesté leur intérêt, a fait savoir M. Manaâ.

L’opération de recyclage de la ferraille issue de la réfor me du haut fourneau numéro 1 sera effectuée au niveau du complexe Sider El Hadjar, a-t-on soutenu, précisant que l’ossature du haut fourneau numéro 1, réformée et mise hors service, représente près de 20.000 tonnes de ferraille récupérable. Outre les revenus générés par la vente de ces déchets, l’activité de récupération permettra de libérer des terrains susceptibles d’accueillir des activités industrielles secondaires, a-t-on noté.

Le complexe Sider El Hadjar occupe une superficie de plus de 900 hectares et emploie plus de 5.500 travailleurs. Sa production prévisionnelle pour 2022 devrait avoisiner 800.000 tonnes de produits ferreux (ronds à béton, tôles, tubes et bobines).