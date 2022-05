Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a appelé lundi à Alger à l'intensification de l'activité de la flotte nationale de transport maritime et à l'élargissement, "au maximum", de son champ d'intervention, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces orientations sont intervenues lors d'une réunion, présidée par M. Moundji et consacrée au développement du transport maritime des marchandises, laquelle s'est déroulée en présence des cadres du ministère, de la PDG du Groupe algérien de transport maritime (GATMA) et d'experts en la matière, précise le communiqué.

Lors de cette réunion, ajoute la même source, la PDG du GATMA a présenté un exposé sur l'activité des sociétés de transport maritime des marchandises, ainsi que la stratégie de leur développement et la mise à niveau de leurs performances.

De son côté, le ministre a appelé à "la révision du mode de gestion de ces sociétés, en réfléchissant à une nouvelle approche aux dimensions économiques, à travers l'intensification de l'activité de notre flotte de transport maritime et l'élargissement de son champ d'i ntervention, au maximum", a-t-il dit.

Il a en outre souligné "la nécessité de soutenir et prendre en charge les ressources humaines à travers le perfectionnement de leurs compétences techniques et opérationnelles, et de leur dispenser une formation moderne en adéquation avec les défis actuels et futurs".

Le ministre a rappelé, par ailleurs, les directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune de "soutenir l'activité économique, dans laquelle les transports, en général et le transport maritime, en particulier, jouent un rôle important, et ce en fournissant tous les moyens logistiques pour accompagner les opérateurs économiques, en prodiguant les prestations et en mettant à disposition les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de développement et de diversification de l'économie nationale, avec la recherche de nouveaux marchés". Le premier responsable a enfin appelé à "œuvrer pour la promotion de l'expérience algérienne en matière de transport maritime au delà des frontières du pays".