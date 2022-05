Londres a "désespérément" besoin du retour des navetteurs et doit continuer à investir pour les attirer, a indiqué le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, lundi à l'occasion de réouverture la ligne du Nord via la station "Bank", une liaison clé vers la City.

La réouverture de "l'une des gares les plus complexes au monde" est "un autre exemple d'investissement dans les transports publics qui porte ses fruits et qui permettra d'améliorer l'expérience des navetteurs, a précisé M. Khan, soulignant que la ville "a désespérément besoin que les gens retournent au bureau".

"Si vous avez travaillé à domicile ces deux dernières années, sachez que nous faisons en sorte que l'offre de retour au bureau soit attrayante", a-t-il dit.

"Cette réouverture constitue une nouvelle étape sur la voie de la reprise après Covid", a affirmé M. Khan, alors que la station souterraine avait été fermée pendant 17 semaines pour construire un nouveau tunnel, une nouvelle voie et un nouveau hall afin de réduire la pression au niveau de ce point clé pour les lignes de métro et le Docklands Light Railway. Le représenta nt de Transport for London (TfL), Andy Byford, a pour sa part souligné que le projet avait été achevé "dans les délais et dans le respect du budget". Un point critique pour l'entreprise en charge du transport à Londres qui cherche à négocier avec le gouvernement un financement à long terme pour les investissements. L'ensemble du projet de modernisation de "Bank", dont le coût s'élève à 700 millions de livres sterling pour six années de travaux visant à moderniser les connexions, installer des ascenseurs accessibles et construire une nouvelle entrée, sera achevé plus tard cette année.