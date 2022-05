Le tourisme de luxe en Europe est une manne, un marché estimé entre 130 et 170 milliards d'euros par an, qui pourrait tripler d'ici 10 ans grâce au développement de certaines destinations et à des investissements dans les infrastructures ou la formation, selon une étude dévoilée mardi.

Cette étude, la première du genre à l'échelle européenne, a été menée par le cabinet Bain and Company pour l'European Cultural and creative industries alliance (ECCIA), qui regroupe cinq organisations réunissant plus de 600 marques de luxe, à savoir Altagamma (Italie), Circulo Fortuny (Espagne), le Comité Colbert (France), Meisterkreiss (Allemagne) et Walpole (Royaume-Uni). "L'Europe est la première destination touristique mondiale et le tourisme haut de gamme européen représente entre 130 et 170 milliards d'euros" par an, selon Matteo Lunelli, président d'Altagamma et nouveau président de l'ECCIA, cité dans le communiqué. L'étude montre que s'ils n'occupent que 2% des structures d'accueil, les touristes "de luxe" génèrent près de 22% des recettes touristiques européennes globales, représentent 22% des dép enses d'hébergement et jusqu'à 33% des dépenses de culture, de divertissement et de shopping. Les touristes "haut de gamme" dépensent huit fois plus que la moyenne et l'hôtellerie haut de gamme emploie deux fois plus de personnel que l'hôtellerie dite "classique".

La France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont en tête avec un tourisme de luxe qui dépasse les 20 milliards d'euros. L'Allemagne capte, elle, entre 5 et 10 milliards d'euros, soit autant que la Suisse. Mais d'autres pays tirent également leur épingle du jeu comme la Grèce à 10 milliards d'euros (7% de son PIB) et le Portugal entre 4 et 6 milliards d'euros. Le rapport souligne aussi l'émergence de destinations comme la Croatie, la Slovénie et les pays nordiques qui attirent par leur côté naturel et développement durable. Des points sur lesquels l'ECCIA veut mettre l'accent.