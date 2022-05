Le Directeur général de la sécurité routière de Mauritanie, le général-major Mohamed Hreïtane a visité, dimanche à Alger, des services opérationnels de la Sûreté nationale, dans le cadre du renforcement de la coopération conjointe entre la Police algérienne et son homologue mauritanienne, indique communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le général-major Mohamed Hreïtane, qui a été reçu par le Directeur de la sécurité publique, en sa qualité de représentant du Directeur général de la sûreté nationale, accompagné de hauts cadres de la sécurité nationale, s'est rendu au siège de la direction de la sécurité publique, où il a écouté ainsi que la délégation l'accompagnant, une présentation sur les principales missions confiées aux services opérationnels de la sécurité publique pour assurer la protection des personnes et des biens, précise-t-on de même source.

Il a également visité une exposition des dernières technologies et applications intelligentes de la sûreté nationale utilisées dans la sécurité et la prévention routières. Par la suite, il s'est rendu à l'Ecole d'application de la Sûreté Nationale "Abdelmajid Bouzbid" à Soumaa (Blida) où il s'est enquis de "l'approche de formation adoptée dans cet édifice de formation policière ainsi que des structures pédagogiques et différents services et structures y relevant spécialisés dans la formation du personnel de police en sécurité publique et en sécurité et prévention routières".

Au terme de sa visite, le responsable mauritanien a salué le "professionnalisme de la police algérienne", soulignant que cette visite constituait une "occasion pour renforcer les domaines de coopération et la coordination permanente entre les polices des deux pays".