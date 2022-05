La mise en place d'une politique nationale basée sur la prévention pour mieux rentabiliser les efforts de l’Etat visant à réprimer les crimes commis contre la société a été souligné par les participants à un séminaire national sur les politiques pénales modernes, organisé dimanche à l’université Frères Mentouri Constantine-1.

Qualifiant le code pénal algérien de "performant", car répondant aux normes internationales, le docteur en droit pénal, Leila Benkerour, du laboratoire des études juridiques appliquées, partie organisatrice de l’événement, a appelé à la "consolidation des efforts déployés dans ce domaine par une politique de prévention impliquant tout le monde, depuis la famille à la société civile en passant par l’école et les médias".

Le développement et l’amélioration du système éducatif national, à travers la mise en place d’un organisme d’accompagnement psychologique, ont été recommandés par les participants au séminaire national qui a été mis à profit pour souligner que "la construction d’une société saine se fait à partir de l’école".

L’intensification des actions de bénévolat, de concert avec la société civile, a été également recommandé à l’issue de cette rencontre nationale, en vue de "cultiver l’esprit de citoyenneté et prévenir la criminalité".

Les participants au séminaire ont appelé également à la création d’un Observatoire national de recherche en criminalité qui sera encadré par des spécialistes, techniciens, praticiens et académiciens de différentes spécialités dont le droit, la psychologie et la sociologie qui veilleront à élaborer des mécanismes de prévention devant permettre de sortir du spectre du crime.

Dans une déclaration à l’APS, au terme de cette rencontre intitulée "les politiques pénales modernes entre la fonction de réhabilitation et la nécessité de concrétiser une justice pénale", Dr.

Benkerour a indiqué que la loi 05/04 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus "constitue un outil efficace permettant de lutter contre toutes les formes de récidive, à condition que la société y adhère".

A ce titre, l'intervenante a insisté sur l’importance de la société civile dans la lutte contre les actes criminels menaçant la société et ce, à travers la concertation avec les spécialistes et le travail de proximité ciblant les jeunes dans les structures d’enseignement et également les personnes ayant purgé leurs peines.

Le séminaire national a été une occasion pour insister sur le rôle que doivent assumer l’université, les médias et la société civile, notamment pour accompagner les efforts de l’Etat s’agissant de la lutte contre la criminalité.

Ont pris part à cette rencontre nationale des juristes et des enseignants universitaires, en plus de responsables de l’école des mineurs, de l’hôpital psychiatrique et de l’action sociale, entre autres.